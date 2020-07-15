13 ألف طالب يؤدون الامتحانات على فترتين بـ"آداب الإسكندرية"

أدى 13 ألفا و800 طالب وطالبة بالفرق النهائية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020، وسط إجراءات احترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتجرى الامتحانات على فترتين، الأولى من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، بواقع 4550 طالبا، والثانية من الثانية ظهرا وحتى الرابعة مساء، بواقع 9267 طالبا وطالبة.

وتشمل الفترة الصباحية، أقسام "التاريخ والآثار الإسلامية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الاجتماع، اللغة الإنجليزية، الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، الإعلام، اللغة الفرنسية، الدراسات المسرحية".

أما الفترة المسائية، فتشمل طلاب أقسام "المكتبات والمعلومات، اللغات الشرقية وآدابها، الفلسفة، علم النفس، اللغة العربية وآدابها، الانثروبولوجيا".

تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، ترافقه الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب، اليوم، سير الامتحانات، والتي تستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

واطمئن جابر، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها مجلس الجامعة، حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الخروج بعد أداء الامتحان.