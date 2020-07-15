أخبار البنوك.. خلص تعاملاتك البنكية بالمحفظة الإلكترونية لبنك SAIB

اتجهت البنوك في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تعزيز الخدمات الاكترونية لتسهيل إجراء التعاملات المصرفية الكترونيا.

ويقدم بنك SAIB خدمة المحفظة الذكية "cashati" لتسهيل عمليات الدفع اليومية للعملاء، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك مميزات الخدمة وخطوات استخدامها والمستندات المطلوبة للاشتراك بها، وفق الموقع الرسمي للبنك:

مميزات خدمة المحفظة الذكية cashati

- إنشاء حساب محفظة على هاتفك المحمول بطريقة أسهل وأسرع، لتسهيل المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.

- تحويل الأموال بسهولة من المحفظة إلى محفظة أخرى داخل مصر.

- دفع قيمة البضائع من أي تاجر لديه شعار ماستركارد موبايل مصر.

- إيداع وسحب الأموال من خلال فروعنا وأجهزة الصراف الآلي أو الوكلاء المعتمدين لدى البنك حاملي شعار ماستر كارد موبايل مصر.

- إنشاء بطاقة افتراضية للشراء بأمان عبر الانترنت بالمبلغ المطلوب فقط.

خطوات استخدام خدمة المحفظة الذكية cashati​​

- توجه إلى أقرب فرع من فروع البنك.

- املأ الاستمارة وسجّل البيانات الخاصة على النظام، ثم أرسل رسالة قصيرة تحتوي على رابط تحميل وكود للتفعيل.

- تنزيل التطبيق الخاص بالخدمة عن طريق Apple store أو google play .

- إدخال رقم المحمول المسجل وقبول الشروط والأحكام​​​.

- إدخال كود التفعيل​​​​ الموجود في الرسالة.

- إنشاء رقم سري للمحفظة مكون من 6 أرقام.

- وتنتهي الخطوات بتفعيل خدمة Cashati الخاصة بك.

المستندات المطلوبة

- رقم الهاتف الخاص بالعميل.

- بطاقة رقم قومي سارية لم تكن مسجلة في محفظة ذكية أخرى من قبل.