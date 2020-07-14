أخبار البنوك.. 6 بنوك تدفع العائد مقدما للعملاء

تتنافس البنوك المصرية في تقديم العديد من الأنظمة والأوعية الادخارية أمام العملاء بهدف التيسير عليهم، وجذب عدد أكبر من العملاء الجدد.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" للمتابعين بشكل يومي، نستعرض تفاصيل البنوك التي تقوم بدفع العائد مقدمًا للعملاء مثل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد والبنك المصري الخليجي على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا، إذ يستطيع العميل الحصول علي عائد فوري عند ربط الوديعة والاستمتاع بعائد ثابت عند ربط الوديعة، ويكون الحد الأدنى لربط الوديعة 1000 جنيه ومدتها 12 شهرًا، ويشترط للحصول عليها إرفاق النموذج الخاص بطلب ربط الوديعة في أي فرع من فروع البنك.

البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم بنك CIB وديعة Up-Front ذات العائد المدفوع مقدمًا بالمميزات الآتية:

- يتمّ صرف العائد مقدمًا في نفس يوم ربط الوديعة.

- توفر باقة متنوعة من فترات الاستحقاق تصل إلى عام (أسبوع، شهر، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهرًا).

- متاحة بالجنيه المصري للعملاء الأفراد والشركات.

المصرف المتحد

ويقدم المصرف المتحد الودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا بالتفاصيل الآتية:

- تمتع بعائد الوديعة مقدمًا دون انتظار.

- يحتسب العائد بالقيمة الحالية ويصرف مقدمًا يوم العمل التالي لتاريخ ربط الوديعة.

- الوديعة بالجنيه المصري مدتها تبدأ من 3 أشهر وتمتد إلى سنة والعائد يتزايد طبقا لمدة الوديعة.

- الوديعة بالدولار الأمريكي مدتها سنة و18 شهرًا وتمنح عائد يتزايد طبقًا لمدة الوديعة.

- تمكّنك من الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الوديعة يصل إلى 80% بعد خصم مبلغ العائد المدفوع مقدمًا.

- الحد الأدنى لربط الوديعة بالجنيه المصري 20 ألف جنيه ومضاعفات 5 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى للوديعة بالدولار الامريكي 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- الوديعة متاحة بالعملة المحلية والدولار الأمريكي.

- متاحة للأفراد فقط.

بنك التعمير والإسكان

ومن خلال بنك التعمير والإسكان يمكنك الحصول على عائد الوديعة مقدمًا دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية المدة وذلك فور ربط الوديعة.

ويمكن الاستعلام عن قيمة العائد قبل إصدار الوديعة، وفي حالة الاسترداد يتمّ إعادة احتساب العائد وفقًا للمدة الفعلية للوديعة، كما يمكنك الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الوديعة بإجراءات وعوائد ميسرة.

- لا يدفع أي عائد في حالة سحب الوديعة أو جزء منها قبل مرور 7 أيام من تاريخ الربط أو التجديد.

- عند الكسر قبل موعد الاستحقاق يمنح العائد عن مدة الإيداع الفعلية بعائد مخفض بواقع 3% عن الأسعار المعلنة والمعمول بها عن الفترة الفعلية.

- لا يجوز تعديل شروط الوديعة في أثناء سريانها بل لإجراء أي تعديل فيتحتم إنهاء الوديعة وتسييلها وإعادة ربطها وفقًا للشروط المعدلة باعتبارها وديعة جديدة.

وجاءت أسعار العائد على النحو التالي:

البنك الأهلي اليوناني

ويقدم البنك الأهلي اليوناني ودائع ذات عائد مدفوع مقدمًا على مدخراتك، بالجنيه المصري والدولار.

مميزات الوديعة:

- الحصول على العائد مقدمًا، وفي نفس يوم فتح الوديعة.

- ضمان الحصول على أصل مبلغ الوديعة عند تاريخ الاستحقاق.

- معدل عائد مرتفع على الوديعة.

- أضف العائد مباشرة إلى حساب التوفير واحصل على عائد إضافي.

- إمكانية السحب على المكشوف، الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان حتى 80% من قيمة الوديعة.

- يتم إضافة العائد مقدمًا وفورًا إلى حساب العميل.

- الوديعة متاحة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

- آجال الوديعة بالجنيه المصري: 6 شهور و12 شهرًا.

- أجل الوديعة بالدولار: 12 شهرًا.

- لا يتم كسر الوديعة قبل مرور شهرين من تاريخ الإيداع.

- الحد الأدنى للوديعة 50 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار.

- المستندات المطلوبة للحصول على الوديعة للأفراد: صورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال كهرباء/ غاز/ مياه حديث بمحل الإقامة، وللشركات: صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو ما يعادلهما.

البنك المصري الخليجي EG Bank

يتيح EG Bank الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا بالتفاصيل الآتية:

- يتمّ إصدار الوديعة بالعملة المحلية.

- الحد الأدنى 10 آلاف جنيه مصري.

- مدة الوديعة: 3 أشهر، 6 أشهر أو 12 شهرًا.

- متاح للعملاء الأفراد فقط - المصريين والأجانب.

- يمكن للعميل اقتراض ما يصل إلى 75% من مبلغ الوديعة بنسبة فائدة على الأقل 4.25% أعلى من سعر الوديعة، مع إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية حتى 75% من قيمة الوديعة.

- يشترط للحصول على الوديعة صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع تأشيرة دخول للأجانب، وفاتورة مرافق حديثة.