"سمالوط" تسترد 408 أفدنة ضمن أعمال الموجة الـ16

استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، 408 أفدنة من أملاك الدولة، عقب إزالة التعديات من عليها، في قرية العزيمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة أعمال تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي وأملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق بين أجهزة الدولة.

قال مسؤول بالوحدة المحلية، إنه جرى إزالة 3 حالات تعد بقرية العزيمة على مساحة 408 أفدنة، خلال حملة بإشراف محمد سيد رئيس المركز، قادها نائبه عامر محمد، بمشاركة علي عبد اللطيف رئيس قرية العزيمة، وبتأمين قوات مركز شرطة سمالوط غرب.