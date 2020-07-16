بصورة تذكارية.. حميات الغردقة تحتفل بخروج المتعافين من كورونا

احتفلت مستشفى حميات الغردقة بخروج حالات المتعافين من كورونا بصورة تذكارية جمعت الدكتور محمد عبد الحافظ مدير المستشفى والطاقم الطبي والإداري، حيث لم يتبقى سوى أربعة حالات فقط بينما لم تسجل المستشفى حالات دخول في آخر أربعة أيام.

وكشف مسؤولو صحة البحر الأحمر، اليوم، عن خروج حالات المتعافين من كورونا بمستشفيات البحر الأحمر ولم يتبقى سوى 21 حالة بواقع 16 حالة بمستشفى الغردقة العام أربعة حالات بمستشفى حميات الغردقة، وحالة واحدة بمستشفى رأس غارب المركزي بينما لم تسجيل مستشفيات مدن سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب أي إصابة بكورونا.

وأشاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، والذي ساهم في ارتفاع عدد حالات الشفاء، بمستشفيات مدن البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى كفاءة الطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات بمشاركة الطب الوقائي، مؤكدا أن فرق مخصصة تمر على المنازل لمتابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلي وتوزيع العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية.

وشدد مرعي، على المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الإصابة بأي أعراض مشابهة لفيروس كورونا.