صور.. 4 يتقدمون بأوراق ترشحهم لـ"الشيوخ" بمحكمة البحر الأحمر

استقبلت، اليوم السبت، لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، 4 طلبات للترشح، في اليوم الأول لفتح باب الترشيح.

فحصت اللجنة أوراق الترشح بعد أن حددت مكتب خاص لتلقي الطلبات من الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ ومقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكدت مصادر بلجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحكمة البحر الاحمر الابتدائية، أن اللجنة بدأت عملها منذ التاسعة صباحا في تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ من يوم 11 إلى 18 يوليو، على أن تبدأ انتخابات بالخارج يومي 9، و10 أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 أغسطس المقبل.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة على أن تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي والآخر قائمة.