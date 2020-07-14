2632 طالبا يؤدون امتحان اللغة الفرنسية في البحر الأحمر

يؤدي 2632 من طلاب الثانوية اليوم، امتحان اللغة الفرنسية في محافظة البحر الأحمر، إذ يبدأ الامتحان في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسط اجراءات احترازية ووقائية في 16 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال هشام منير مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنّ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 2632 طالبا وطالبة موزعيين على 16 لجنة على مستوى المحافظة، إضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازيًا حال غلق أي لجنة تحت أي ظروف.

وأوضح أنّ سعة كل لجنة 14 طالبا، مع الحفاظ على مسافات بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف المتر، إضافة إلى فصلين يتم استخدامهما كحجرة عزل طبي داخل مقر كل لجنة.