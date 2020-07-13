يتبقى 26 حالة فقط.. ارتفاع نسبة التعافي من كورونا بمستشفيات البحر الأحمر

كشف مسؤولو صحة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا بمستشفيات البحر الأحمر، حيث لم يتبق سوى 26 حالة مصابة، بواقع 18 حالة بمستشفى الغردقة العام و 5 حالات بمستشفى حميات الغردقة و حالة واحدة بكل من مستشفيات رأس غارب وسفاجا والقصير المركزي.

ولم تسجل مستشفيات مرسى علم والشلاتين وحلايب أي إصابات بكورونا، منذ بدء العمل بهم كمستشفيات للعزل لاستقبال وعلاج مصابي كورونا طبقا لقرار وزارة الصحة، ضمن 321 مستشفى على مستوي الجمهورية.

وأكد مصدر طبى لـ"الوطن"، انخفاض معدل إصابات كورونا بالبحر الأحمر وتراجع الطلب على أدوية كورونا في الصيدليات، كما أن الخط الساخن الخاص بشكاوى كورونا بالبحر الأحمر لم يسجل أي مشكلة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى أن أعراض كورونا هذه الفترة عبارة عن فقدان حاسة الشم والتذوق لمدة 3 أيام على الأكثر.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء، بمستشفيات البحر الأحمر، مرجعًا ذلك إلى كفاءة الطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات بمشاركة الطب الوقائي، مؤكدا أن فرقًا مخصصة تمر على المنازل لمتابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلي، وتوزيع العلاج اللازم ومتابعة حالاتهم الصحية.

وشدد "مرعي" على المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والتوجه لأقرب مستشفى في حالة الشعور بأي أعراض مشابهة لفيروس كورونا.