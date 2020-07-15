بتمويل من البنك الدولي.. بدء إنشاء محطة معالجة صرف ظفر في الدقهلية

عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم، اجتماعا بشأن بدء تصميم وتشغيل محطة معالجة صرف صحي ظفر بسعة 9000 م3/يوم، واستعراض التكنولوجيا المستخدمة في المشروع وآليات التنفيذ.

وحضر الاجتماع كل من ممثل استشاري دعم التنفيذ (مكتب فيروتشر كونسلت)، وممثل استشاري إدارة البرنامج PMCF، وأعضاء إدارة التعاون الدولي بالشركة، وعدد من قيادات الشركة بمختلف القطاعات، وعبر فيديو كونفرانس ممثل وحدة لإدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.

وتقدر قيمة المشروع بأكثر من 172 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري التنفيذ خلال 24 شهرا من تاريخ استلام الموقع؛ لخدمة مركز تمي الأمديد.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج والممول من البنك الدولي.

وشدد المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالدقهلية، خلال كلمته بالاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وجودة التنفيذ، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، وكذلك المحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث؛ حيث

ويستهدف برنامج البنك الدولي خدمة نحو 710 ألف نسمة بالقرى التي تعاني من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية. ويبلغ عدد القرى التي ستستفيد من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز (ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الأمديد – المنزلة – الجمالية – منية النصر – دكرنس). وتقدر تكلفة تلك المشروعات بالبرنامج بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 6.5 مليار جنيه.