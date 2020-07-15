"أمن قومي".. صناعة النواب تطالب بحظر استيراد المنتجات المماثلة للمحلية

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمادرة وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الصناعات المصرية الوطنية، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات من قبل لهذا الغرض، وتؤكد دعمها الدائم لدعم الصناعات والمنتج المحلي، وتؤيد شعار" صنع في مصر" معتبرا أن ذلك أحد أوجه الأمن القومي.

وطالب "عامر" في تصريحات لـ" الوطن"، الحكومة بتطبيق حظر استيراد أي منتج له مثيل وطني في مصر، مع التوسع في الصناعات المحلية لإنتاج المنتجات التي يجري استيرادها من الخارج، للحد من الاستيراد.

واكد أن دور المواطنين في هذا الأمر في غاية الأهمية، بالوعي والثقة في الصناعات المحلية وشراء المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، مؤكدًا أن المقارنة بين المنتج المستورد والمحلي من حيث الكفاءة والسعر وخدمة ما بعد البيع ستكون لصالح المنتجات والصناعات المصرية، خاصة في الفترة الأخيرة، لذا فإن تفضيل المنتج المحلي في الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا، يعتبر قضية أمن قومي، لأن الاعتماد على المنتجات والصناعات المحلية يوفر مليارات الدولارات.

وشدد على اهمية إعادة شعار "صنع في مصر" والترويج له، وهو ما يستلزم توعية المواطنين، وهو ما يرتبط بدور الإعلام وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لتشجيع المنتج المحلي.