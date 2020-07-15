عمر كمال يطالب "الموسيقيين" برفع الإيقاف.. والقرار الأسبوع المقبل

كشف الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، عن أن المغني الشعبي عمر كمال، تقدم بطلب لنقابة المهن الموسيقية، برفع الإيقاف عنه.

أوضح "رمضان" لـ"الوطن"، أن طلب رفع الإيقاف سيجري مناقشته خلال اجتماع مجلس النقابة، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وتقدم "كمال" بالطلب بعد رفض أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الموافقة له على الغناء أو المشاركة في فيلم زنزانة 7.

وكان عمر كمال، جرى منعه وإيقافه عن الغناء بسبب كلمات أغنية "بنت الجيران" التي كان قد غناها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.