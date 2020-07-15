بقوة 720 حصان.. مرسيدس تكشف عن أيقونة AMG الجديدة

أزاح المصنع الألماني "مرسيدس بنز" الستار عن أيقونتها الفريدة والأقوى في سلسلة سيارات أيه أم جي "AMG GT Black Series" والتي تجسد التقليد الغني للعلامة التجارية في رياضة السيارات ، بالإضافة إلى سنوات خبرتها الطويلة في تطوير المركبات الكاملة التي تثير إعجاب الجميع.

وتعتمد السيارة الرياضية القوية الجديدة من مرسيدس AMG ،على محرك 8 سلندر على شكل حرف V سعة 4 لتر، مستوحاة مباشرة من سيارات السباق AMG GT3 ، بقوة 720 حصانًا، من 6700 إلى 6900 دورة في الدقيقة، ومجموعة كبيرة من التغييرات التي تميزها بشكل حاد عن أي AMG GT أخرى ، بما في ذلك GT البرية R.

تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من سبع سرعات، وتتسارع من صفر إلى 60 ميل في الساعة من 3.1 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 202 ميل في الساعة.

وتحتوى تفاصيل تصميم سلسلة AMG GT Black علي الشبكة الأمامية المستوحاة من Panamericana أكبر بكثير وتغذي المبردات الداخلية الأكبر مقارنةً بطرازات GT الأقل.

يتم استخدام ألياف الكربون بحرية ، بما في ذلك غطاء المحرك والسقف والفتحة وكذلك الواجهات الأمامية والخلفية.

الغطاء الأمامي مثقب بمنافذ هواء كبيرة، مع عجلات سوداء مصقولة مع 285 / 35ZR-19 أمامي و335 / 30ZR-20 المطاط، والتي تتوفر في مركبين من إطارات ميشلان Pilot Cup 2 R من مرسيدس؛ M01A هو إطار أكثر ليونة وM02 أصعب قليلاً.

يصل سعرها إلى 200.645 دولارًا أمريكي.