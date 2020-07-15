ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2020 في محافظات مصر

صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإنّ هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو الحالي (يوم الرؤية).

ويلاحظ أنّ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو فلكيًا هو المتمم لشهـر ذي القعدة 1441، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1441 يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الحالي، وتكون وقفة عرفات لعام 1441 فلكيًا يوم الخميس الموافق 30 يوليو الحالي، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441 يوم الجمعة 31 يوليو الحالي.

وتستعرض "الوطن" موعد صلاة عيد الأضحى وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020

الجمعة 31 يوليو 2020

القاهرة

5:38 صباحًا.

الفيوم

5:41 صباحًا.

بني سويف

5:41 صباحًا.

الجيزة

5:39 صباحًا.

المنيا

5:44 صباحًا.

الإسكندرية

5:41 صباحًا.

أسيوط

5:44 صباحًا.

بورسعيد

5:32 صباحًا.

سوهاج

5:43 صباحًا.

كفر الشيخ

5:38 صباحًا.

السويس

5:33 صباحًا.

قنا

5:39 صباحًا.

العريش

5:26 صباحًا

أسوان

5:42 صباحًا.

الطور

5:32 صباحًا.

أبو سمبل

5:50 صباحًا.

سانت كاترين

5:30 صباحًا.

مرسى مطروح

5:52 صباحًا.

طابا

5:25 صباحًا.

الغردقة

5:33 صباحًا.

شرم الشيخ

5:30 صباحًا.

الخارجة

5:50 صباحًا.

دمنهور

5:40 صباحًا.

الإسماعيلية

5:33 صباحًا.

طنطا

5:38 صباحًا.

دمياط

5:34 صباحًا.

المنصورة

5:36 صباحًا.

السلوم

6:00 صباحًا.

الزقازيق

5:36 صباحًا.

نويبع

5:27 صباحًا.

بنها

5:38 صباحًا.

حلايب

5:30 صباحًا.

شبين الكوم

5:39 صباحًا.

شلاتين

5:33 صباحًا.

جدير بالذكر أنّ المعهد يصدر الدليل الفلكي شاملًا كل الظواهر الفلكية، وبداية الشهور العربية وظروف رؤية الهلال، حيث يجري طباعته وإعلانه على صفحة المعهد الإلكترونية.

وأصدار المعهد تطبيقًا للتليفونات المحمولة الذكية، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لجمهور المتابعين من الهواه ومتابعي الظواهر الفلكية، مرفق به جدول بيان بمواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في المدن المصرية.