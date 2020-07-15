الأوقاف: لا نيه لإقامة مصليات عيد الأضحى المبارك

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تتجه لعدم إقامة مصليات عيد الأضحى هذا العام، والاكتفاء ببث شعائر صلاة العيد من أحد المساجد الكبرى، ونقلها عبر التليفزيون والإذاعة المصرية، بحضور عدد قليل من المصليين من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

أوضحت المصادر، لـ "الوطن" أن القطاع الديني لم يبلغ حتى الآن المديريات على مستوى الجمهورية بتجهيز المصليات، وأن المرجح هو الاكتفاء بالبث، كما حدث في عيد الفطر المبارك حيث تم نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة بحضور نحو 20 مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، حيث تم السماح للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت شأن قرآن المغرب والفجر دون أي تجمعات بالمساجد أو الساحات.

وبحسب المصادر، فإن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، هي من ستحسم هذا الأمر، ومن المرجح أن يكون هذا العيد مشابه للعيد الماضي من غلق المساجد والبث من مسجد واحد، وسيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة منع التجمعات، أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع وأي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورونا.

وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف العيد الماضي.

وبحسب المصادر فإنه يجوز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل دون خطبة، وكصلاة أي ركعتين، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى.