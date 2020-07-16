سميحة أيوب وطرابيك والحريري .. فنانون أهدوا مقتنياتهم لمتحف الفنون

لبى عدد كبير من أسر الفنانين والمسرحيين، نداء وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في إهداء مقتنيات الراحلين للمسرح من أجل تطوير متاحف الدولة.

وخلال الأيام الماضية تبرع ما يقرب من 5 فنانين بمقتنياتهم من أجل المجلس والبداية كانت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، التي أهدت المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، ملابسها التي جسدت فيها مسرحية "سكة السلامة"، وأيضا ملابسها عن شخصيتها في مسرحية الفتى مهران وحقيبة يدها من العرض المسرحي خيال الظل ونظارتها الشخصية.

أما زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، سارة عبد العاطي، فقد أهدت المتحف مقتنيات زوجها الراحل والتي تشمل: نظارتين طبية، وبطاقة تحقيق الشخصية، وكارنيه نقابة المهن التمثيلية، ورخصة القيادة الخاصة، وجواز السفر، وبطاقة عضوية نادي دجلة، وقلم والمحفظة الشخصية، ونوتة تليفونات، ودرع المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر، عقد اتفاق مع شركة أفلام محمد فوزي، وعدد ست وعشرين صورة متنوعة، وروب، و2 بدلة بالقميص والكرافتة، وعباءة، وكوفية، وساعة يد، و2 خاتم.

أما زوجة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، فقد تبرعت ببدلة خاصة بالفنان الراحل مظهر أبو النجا، و2 جاكيت، و2 جلباب، وقميص للراحل، بالإضافة إلى جواز سفر وكارنيه النقابة اللذان يحملان اسم مظهر أبو النجا.

وقدمت الفنانة ميريت نجلة الفنان الراحل عمر الحريري للمتحف كلا من الباسبور الخاص به، ونظارته، وشهادات التقدير الذى حصل عليها، والدروع التى حصل عليها، وملابسه فى الأفلام والمسلسلات، وصور له أثناء العمل بالإضافة إلى صور عائلية، و 2 روب، وبدلة، وبيجامة.

أهدى الدكتور هشام عزمي، للمتحف مقتنيات والده الفنان الراحل محمود عزمي، والتي شملت: كارنية نقابة المهن التمثيلية، وجواز السفر، والمحفظة الشخصية، والنظارة الطبية، وعلبة السجائر بالولاعة الخاصة، وصورة شخصية تجمع الراحل محمود عزمي مع الدكتور على لطفي، والدكتور أحمد هيكل، والفنانة سميحة أيوب، بالإضافة شهادة تكريم ونشرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته العشرين.