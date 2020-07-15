"الاتصالات" ترصد تراجعا طفيفا في استهلاك الإنترنت بعد رفع الحظر

قال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن استهلاك الإنترنت في مصر شهد انخفاضا طفيفاً، تزامنا مع رفع حظر التجول خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤول لـ"الوطن" إن عدد ساعات الذروة انخفض بنسبة تصل إلى 10٪، مشيرا إلى أنها بلغت حاليا نحو 12 ساعة مقابل 15 ساعة خلال فترة أزمة كورونا.

وأضاف أن هناك عدد كبير من المواطنين بدأ في النزول إلى أعماله، بالإضافة إلى انتهاء أعداد كبيرة من طلاب المدارس من امتحاناتهم، باستثناء طلاب الثانوية العامة وبعض الجامعات، مما قلل من استهلاك الإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية.

وتابع المصدر، بأن إقبال المواطنين على مشاهدة المحتوى الترفيهي انخفض بنسبة طفيفة أيضا، مقارنة بشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه ارتفع في رمضان بسبب مشاهدة المواطنين للمسلسلات والبرامج الرمضانية على منصات الترفيه المختلفة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أصدر عددا من المبادرات المهمة لدعم العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، حيث اتفق مع مشغلي التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونياً)، بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، للتشجيع على استخدام المعاملات الإلكترونية، وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة.