التعليم: إنشاء مدرسة لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع شركة "وي"

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير للتربية والتعليم للتعليم الفني، إن الفكرة الأساسية في إنشاء المدارس التكنولوجية هي خلق نموذج جديد للمدارس المتطورة التي تبين لأولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الإعدادية أنه يوجد تعليم فني متطور، ومختلف عن الصورة الذهنية لدى الكثيرين، عن إنشاء شراكات بين الوزارة والمستثمرين سواء مستثمر بقطاع عام أو خاص أو هيئة دولية.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن، أنه جرى إنشاء 3 مدارس بالفعل في سبتمبر 2018 وهي مدرسة فنية بمناهج محدثة وتعتمد على مخاطبة احتياجات المستثمر في الفنيين الراغب ضمهم لمؤسسته.

وتابع: "نحاول بقدر الإمكان في البروتوكول إن نحقق حاجتين أن تكون المناهج تخاطب الاحتياجات الفعلية لبيئة العمل، وأن يكون الشهادة التي يحصل عليها الطالب معتمدة دوليا"، لافتا إلى أن المناهج تعتمد على إكساب الطلاب للمهارات ومناظرة لما يتم في دول الاتحاد الاوروبي.

أوضح أن الإقبال كان شديدا للثلاث مدارس، ما دفعنا لافتتاح 8 مدارس أخرى في 2019 وبمجالات أخرى، لافتا إلى أن ما تتسم به المدارس التكنولوجية أن جزء من وقت الطالب أثناء دراسته يتم تدريبه في البيئة الصناعية للمصنع وبالتالي يحصل على مكافأة بسيطة، موضحا أنهم أمضوا على بروتوكول قبل أيام مع الشركة المصرية للاتصالات "وي" بإنشاء مدرسة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.