ميرفت أبوعوف: انضممت لفرقة الـ4M في مرحلة الثانوية و"عزت" أبعدني عنها

قالت ميرفت أمين، شقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، إنها انضمت إلى فرقه الـ4M وهي في المرحلة الثانوية العامة، حيث حرص شقيقها الراحل على أن تستكمل مسيرة تعليمها بالرغم من نجاحها في الفرقة.

وأضافت "أبوعوف" خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها كانت دائمًا ما تقرأ القرآن قبل بداية أي عرض للفرقة، وهي عادة تفائل بها كافة أعضاء الفرقة، وكانت تقوم بفعل ذلك قبل إجراء أي عرض للفرقة، موضحة أن والدتها كانت تشتري لهن الملابس وتقوم بحياكتها: "كانت بتروح تشتري القماش وتخيطلنا الهدوم، وكانت مش زي الجيل الحالي".

وأكدت أن الفنان الراحل عزت أبوعوف شعر بالضياع بعد رحيل زوجته "فاطيما" عن الحياة، لأنها كانت توفر له الاستقرار بشكل دائم: "لما تعبت هو كان مهموم بيها جدًا ولما أتوفت بقى حاسس بالضياع"، مشيرة إلى أنها تزوجت عزت بعمر الـ20 عامًا، وكان هو في سن الـ23 عامًا: "كبروا مع بعض، وهي كان طبعها هادي جدا وكانت كاتمة أسرار، وعمري ما شوفتها بتتكلم عن سر حد وكنت متأكده أنها عارفة أسرار الوسط كله".