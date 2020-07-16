بقوة 650 حصانا.. BMW i7 الكهربائية السيدان الجديدة 2022

بأواخر العام الماضي 2019 بدأت تظهر الصور التجسسية للأيقونة الكهربائية السيدان الجديدة بالكامل من BMW " BMW i7"، والتي من المقرر طرحها بأواخر العام المقبل وبداية عام 2022 .

تسعى الشركة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، إلى سلسلة جديدة من أيقوناتها الكهربائية، والتي تنضم إلى أسطولها الفاخر والمميز من سيارات الإنتاج التجاري التي ستباع في الأسواق العالمية، وحسب بعض التقارير التي نشرها موقع BMWBlog بأنه خلال عام 2022 سيتم الكشف عن سيارة بي إم دبليو i7 والتي ستمثل فئة سيارة سيدان كهربائية مميزة، بحجمها القريب من سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة.

وحسب ما ذكره موقع Motor1، من المقرر أن يأتي تصميم الواجهة الأمامية بالكاميرات المتعددة الموجودة خارج السيارة، والتي يمكن أن تشير إلى إمكانات النموذج في تقديم تقنيات القيادة الذاتية جزئيا.

تصل قوة السيارة الجديدة 650 حصانًا (484 كيلووات) أو أكثر، ليحل محل M760i بمحرك V12 سعة 6.6 ليتر مزدوج التوربو باعتباره الخيار الأقوى للسيارة، ويمكن أن توفر حزمة بطارية السيارة ما يصل إلى 400 ميل (644 كيلومترًا من المدى).