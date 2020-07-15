حماية المستهلك: المصروفات المدرسية الخاصة بالعام الماضي لن ترد

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أي سلعة أو خدمة داخل جمهورية مصر العربية تكون من اختصاص الجهاز، فيما عدا البنوك والتأمين.

وأضاف سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الجهاز وصله أكثر من 32 شكوى فيما يخص أتوبيسات المدارس الخاصة في العام الدراسي المنصرم، حيث لم يستفيدوا من القيمة المادية التي دفعوها.

وتابع، أن الجهاز ينسق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعدم الإخلال بتوازن العملية التعليمية أو التسبب في ضرر للمستهلك أو المدارس.

وحول مشكلة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، قال: "العام المنصرم، الخدمة وصلت فيه والعملية التعليمية استكملت والخلاف يخص شهر أو "شهر وشوية"، من العام الدراسي المنصرم وخاصة قيمة الأتوبيسات، وبالتالي لن يتم رد قيمة المصروفات الدراسية للعام المنصرم".

وتابع: "الرأي الأغلب أن يتم خصم قيمة هذا الشهر مما يجب أن يدفعه العام الماضي، أو رد قيمته إذا كان الطالب كان في السنة الأخيرة، العام المنصرم".