الاتحاد الأوروبي يعزز استعداده لمواجهة كورونا في المستقبل

أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم، مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز الاستعداد الصحي في دول الاتحاد لمواجهة احتمال تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستقبل ورفع مستوى تبادل المعلومات والتوصيات فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الصحية عبر الحدود بين الدول الأعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت:"إننا نعرف الآن المزيد عن الفيروس لكن واجبنا هو أن نكون يقظين".

وأضاف شيناس، أن "مجموعة التدابير المعروضة اليوم تهدف إلى مواجهة المزيد من موجات تفش محتملة لـ(كوفيد 19) واستنادا إلى دروس الأشهر الماضية نخطط للمستقبل لتجنب الارتجال وتعزيز استعدادنا على جميع الجبهات".

من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الأغذية ستيلا كيرياكيدس "لقد قطعنا شوطا طويلا من ذروة جائحة (كوفيد 19) لكن الفيروس لا يزال يتفشي".

وأضافت كيرياكيديس: "لا يمكن للمرء أن يقول إن الموجة الثانية أمر لا مفر منه"، مشددة على "أننا بحاجة إلى عمل مشترك ويجب أن نكون يقظين".

ونصحت المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء بتكوين مخزون من المعدات الطبية وتعزيز قدرات الرعاية الصحية واختبارها خاصة بين الفئات الضعيفة.