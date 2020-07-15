تسجيل "صفر إصابات" في أسوان.. والطب الوقائي: تخطينا الذروة

"بلوغ الصفر"، واحد من أهم أهداف المؤسسات الصحية في العالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي بلغت أعداد الإصابات به في العالم أكثر من 13 مليون مصاب.

وفي مصر سجلت أسوان "الصفر" المنشود أمس الأول، حيث أعلن الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أنه لأول مرة منذ شهور، لم تسجل محافظة أسون، أي حالة جديدة لأي مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وهو الأمر المبشر بالخير.

وقال أبو المجد لـ"الوطن"، إن الصفر المُسجل لم يستمر طويلًا، حيث شهدته المحافظة يومًا واحدا فقط وعادت مرة أخرى لتسجيل الإصابات، موضحًا أنه جرى احتسابه بناءً على عينات التحاليل التي خرجت كلها سلبية، ولكن في اليوم التالي عادت المحافظة للتسجيل مرة أخرى.

وأوضح أبوالمجد، أن مستشفيات أسوان لا يزال بها عشرات الحالات لمرضى أصيبوا قبل ذلك، ومحجوزين في مستشفيات العزل بالمحافظة، بالإضافة لمرضى آخرين جرى تسجيلهم أمس واليوم، حيث اتضحت إيجابية فحوصاتهم بعد يوم واحد من "الصفر".

وفسرت الدكتور أماني مختار أستاذ الطب الوقائي، سبب التراجع مرجحة أن تكون مصر تخطت ذروة الوباء، فالأرقام بدأت في التراجع ورغم عودة محافظة أسوان إلى تسجيل إصابات أخرى لكنها قليلة وهو أمر طبيعي في الأوبئة ولا يعني العودة لارتفاع الإصابات مرة أخرى.

وأشارت أستاذة الطب الوقائي في حديثها لـ"الوطن" إلى أن هناك عدة احتمالات لهذا التراجع أولهم ضعف الفيروس نظرًا لأن طبيعة الفيروسات التاجية أنها فيروسات متحورة وهناك العديد من الأبحاث تتحدث عن ضعف الفيروس.

مختار: الالتزام بالإجراءات الوقائية من أسباء تراجع الإصابات

أما الاحتمال الثالث فقالت أماني مختار، إنه يتمثل في الالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحة أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة ويلتزم بها المواطنين من تطبيق التباعد والالتزام بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية من شأنه تقليل انتقال العدوى.

وقالت خبيرة الطب الوقائي، إن معظم الشعب اكتسب مناعة وهي المعروفة بمناعة القطيع، في ظل أبحاث ترجح أن الجسد بعد إصابته بالفيروس يكون مناعة منه تمتد من شهرين إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية كل هذا ساعد في تراجع أعداد الإصابات.