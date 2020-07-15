الجيش الليبي: جاهزون للتصدي للغزو التركي.. وخياراتنا العسكرية مفتوحة

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجه المعنوي في الجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية جاهزة لكل الاحتمالات للتصدي لأي هجوم من الميليشيات والمرتزقة على مواقعنا في سرت والجفرة، موضحًا أن الجيش الليبي يقاتل من أجل أرضه مدعومًا من الشعب الليبي بالكامل، والضجة الإعلامية التي تنتهجها تركيا أكبر من الواقع العسكري على الأرض.

وأضاف "المحجوب"، أن أمن مصر من أمن ليبيا، كما أن الاستعانة بمن يتحقق معه أمننا أمر شرعي، لأن مصر تجمعنا بها مصلحة حقيقية، بينما تركيا لا تربطها بليبيا سوى تحقيق أطماعها فقط، "المرتزقة التركمان الذين أرسلتهم تركيا لليبيا حوالي 10 ألاف مقاتل، يسعون للسيطرة على موارد ليبيا واستنزافها، كما أن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على سرت.

وتابع: "تركيا قد تغامر في عملية عسكرية بسرت والجفرة، نحن جاهزون لكل الاحتمالات وخياراتنا العسكرية مفتوحة".

وتستمر تركيا في حشد المرتزقة والميليشيات التابعة لحكومة ما تُعرف بـ"الوفاق الليبية" بقيادة فايز السراج، للهجوم على مدينة سرت، فبحسب تصريحات العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، ذكر أن تركيا حشدت حوالي 10 آلاف مرتزق في مغامرة خاسرة للهجوم على سرت، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

ورصد الجيش الوطني الليبي، تحركات الميليشيات ومستعد لكل الاحتمالات وصد أي هجوم تركي، في الوقت الذي أكد فيه البرلمان الليبي أن أمن مصر من أمن ليبيا وأعرب نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عن تأييد المجلس لدعوة البرلمان الليبي إلى مصر بالتدخل عسكريا في حال وجدت تهديدات من القوات التركية مرتزقة الوفاق للأمن القومي المصري والليبي