الجيش الليبي: اللهجة الإعلامية لتركيا أكبر من عملها العسكري على الأرض

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن وضع تركيا في ليبيا معقد، مشيرًا إلى أنها ميليشياتها في حاجة إلى جملة من الإجراءات العسكرية، مثل الدفاع الجوي، لكي تستطيع التقدم، حيث سيستهدفهم الجيش الليبي بالمدفعية والطيران.

وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on e": "اللهجة التي نسمعها من تركيا إعلاميا، أكبر بكثير مما يحدث على الأرض".

وتابع، أن تركيا لم تحسب الأمور جيدًا، وتعيد الحساب أكثر من مرة، بحكم أن المشهد العسكري في غير صالح العمل التعبوي من جانبها، إذا تقدمت بالطريقة التي تتحدث عنها، حيث أن الأرض مفتوحة، والتقدم دون غطاء جوي وتأمين كافي، صعب للغاية وقد يعرضها للقضاء عليها.

وشدد، على جاهزية الجيش العربي الليبي، لمواجهة هجوم المرتزقة وتركيا: "كل الاحتمالات واردة، ولهجة تركيا الإعلامية أكبر من عملها العسكري على الأرض، و10 آلاف مرتزق سوري موجودين على أرضنا الليبية، لكن يصعب عليهم مواجهتنا بسبب ظروف الأرض المفتوحة".