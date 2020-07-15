الجيش الليبي لـ"الوطن": معركة "سرت" متوقعة وقريبة.. ولن نبادر بالهجوم

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش لن يبادر بالهجوم على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة المدعومين من تركيا في محور غرب سرت، إلا إذا كان هناك تحرك منهم.

وأضاف، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "المعركة قريبة ومتوقعة، لكن نحن حين نقول إننا لن نبادر بالهجوم، فإن هذا يأتي انطلاق من امتثالنا لمبادرة إعلان القاهرة، التي أعلنت في مصر، والتي تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة".

وقال "ألمحجوب": "قد تهاجم ميليشيات تركيا وقد لا تهاجم، لكننا جاهزون".

وكان مصدر بغرفة عمليات "سرت" الكبرى التابعة للجيش الوطني الليبي قال، في اتصال لـ"الوطن"، إن الجيش الوطني الليبي في حالة استنفار قصوى، وعلى أعلى مستوى، تحسبا لأي خطوة تركية غير محسوبة، وذلك في تعليق على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التي أكد فيها رفض وقف إطلاق النار إلا إذا انسحب الجيش الوطني من المدينة الواقعة وسط ليبيا والتي تعد مفتاح الحقول النفطية.

وأضاف المصدر: "رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان والإخوان يريدون السيطرة على النفط الليبي، وهذه مسألة حياة أو موت للشعب الليبي، وبالتالي لن نسمح للإخوان ولا لتركيا بالسيطرة على قوت الليبيين".

وتابع المصدر: "الجيش الليبي يحشد أقصى طاقاته العسكرية عند سرت لتأمين المدينة من أي عدوان، وهو بالأساس تأمين لثروات ليبيا"، مشددا على أنه لا انسحاب للجيش من "سرت".