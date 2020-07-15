جامعة الزقازيق تحتفل بمرور عام على تأسيس مراكز التطوير المهني

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تسعى باستمرار لتقديم خدمات وبرامج تطوير فعالة تساهم في إعداد الطلاب وتوجيههم نحو الطريق السليم للبحث عن الوظائف.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في احتفالية الجامعة بمرور العام الأول على تأسيس المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة، وذلك بالشراكة مع الجامعة الأمريكية، بهدف تقديم خدمات الإرشاد المهني المختلفة، إضافة إلى دراسة معرفة إحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

وهنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة الزقازيق والسادة عمداء الكليات، وجميع العاملين بالمراكز الجامعية للتطوير المهني، بمرور العام الأول علي التأسيس، متمنياً لهم دوام التميز والتوفيق .

وتوجه "شعلان" بالشكر والتقدير لفريق عمل مراكز التطوير المهني على التزامهم، وما تم إنجازه من عمل متميز بالمنظومة خلال العام الأول، حيث تم تقديم خدمات جادة وهادفة لـ16012 طالبًا وطالبة بمجالات متعددة ، إضافة إلى رصد وتحليل متطلبات سوق العمل، وبناء قدرات فريق العمل، فضلًا عن تطوير آليات تقديم الخدمات وتطبيق استراتيجية "التعليم عن بعد".