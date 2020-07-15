ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 5419 حالة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 17 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5419 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة، في تصريح صحفي، إن الوزارة سجلت 947 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 215940 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 1013 مريضًا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 197733 شخصًا في حين يرقد 1206 مرضى في وحدات العناية المركزة بينهم 401 مريض يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.