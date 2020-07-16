لجنة المشروعات بمجلس النواب تناقش تعثر "المجمعات الصناعية" اليوم

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم، توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، لإزالة معوقات تنفيذ وتشغيل المناطق الصناعية فى مجمعى «الفيوم والبحيرة».

وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، العمل طِوال دور الانعقاد الحالى على متابعة ملف المجمعات الصناعية بالصعيد، موضحاً أنهم وجدوا عدداً من الإشكاليات تواجهها فى عددٍ من المحافظات، ما يؤثر بالسلب على العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال «مرعى»، لـ«الوطن»، إن «اللجنة وجهت الدعوة لوزيرى التجارة والصناعة والتنمية المحلية، ومحافظى الفيوم والبحيرة، وعدد من الأجهزة العاملة فى المجال من بينها جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، لاستيضاح كافة المشكلات، والعمل على حلها».

من ناحية أخرى، تعقد لجنة «تعليم النواب»، عدة اجتماعات، الأسبوع المقبل، برئاسة النائب سامى هاشم، لمناقشة خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد، وتشمل عدد أيام حضور الطلبة فى ظل أزمة فيروس «كورونا»، وكثافات الفصول، والمقررات التعليمية، وحضور المعلمين، ودراسة كيفية عمل المعلمين العام المقبل، وتوزيع الطلاب، والحضور، وكافة الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية، وكيفية التدريس، كما ستناقش اللجنة خطة التعليم الفنى وكيفية التعامل مع الدراسة التطبيقية للطلاب.

وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، لـ«الوطن»، «أهمية استيضاح خطة الوزارة بشأن العام الدراسى الجديد، والاستعدادات لعودة الطلاب إلى الدراسة، ومدى إمكانية استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد لأهميته فى تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلبة فى ظل استمرار الجائحة».

كما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة العبد، فى اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، عدة طلبات إحاطة بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء.