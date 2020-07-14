طاقة البرلمان: "البترول" قادرة على تلبية طلبات تحويل السيارات إلى غاز

أشاد النائب عصام عبدالله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بخطة الحكومة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، والتي تستغرق 3 سنوات وأن الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة حيث توفر 50% من تكلفة الوقود.

وأعرب عبدالله في بيان له أصدره، اليوم، عن ثقته في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ التكليفات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، خاصة بعد نجاح وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه إلى التصدير، وبذلك أصبحت وزارة البترول قادرة على تلبية طلبات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد النائب عصام عبدالله أن تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين يوفر للدولة مليارات الجنيهات، إضافة إلى أن ذلك له أهمية لوجود بيئة سليمة، مشيدا بتأكيد الحكومة بأن أي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمض على عمرها 20 عاما وكفاءة الموتور 75% يمكن أن يتوجه لأي مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروع وإتاحة التحويل بمبلغ 8 آلاف وتقسيط المبلغ لمدة تصل لـ5 سنوات، أما السيارة التي تجاوز عمرها الـ20 عامًا لا يمكن التحويل، وهناك آلية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على برامج جديدة للتعامل مع السيارات في مصر، تعتمد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، إضافة إلى تعميق تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأخيرا التوجه لتخريد السيارات القديمة.