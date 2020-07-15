لسرقة حسابه على فيس بوك.. أحمد فلوكس يتصالح مع شقيقته بعد حكم حبسها

أجلت محكمة جنح الدقي، نظر المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسها غيابيا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على فيس بوك، لجلسة 28 يوليو الجاري، للنطق بالحكم، وذلك بعدما أقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح.

وكانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكمها غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على فيس بوك، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة الحساب للخاص به على فيس بوك.

وكان الفنان أحمد فلوكس، قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على فيس بوك، وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب، ولم يتهم أحدا، وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن شقيقته يسر فاروق، هي من ارتكبت واقعة سرقة الحساب.