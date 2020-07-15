برلمانية فرنسية: الوضع في ليبيا خطير ونتيجة لأخطاء من كل الأطراف

في ظل التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على ملفات عدة، منها التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط وليبيا، أعلنت البرلمانية في مجلس النواب الفرنسي ناديا إيسيان أن "الوضع في ليبيا خطير ونتيجة لأخطاء من كل الأطراف".

وقالت إيسيان لقناة "العربية" الإخبارية من العاصمة الفرنسية "باريس"، اليوم، إن "العلاقة الأوروبية مع تركيا وصلت لمرحلة بالغة التعقيد"، مؤكدة أن "الإجماع الأوروبي مفقود في ملفات السياسة الخارجية".

وأضافت البرلمانية الفرنسية، أن "تصرفات تركيا مستفزة ولا تنسجم مع السياسة الأوروبية".

في السياق، أشارت وسائل إعلام محلية في قبرص، إلى أن سفينة حفر تركية واصلت التنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب غربي السواحل القبرصية.

وتأتي هذه العمليات رغم المطالبات الدولية بوقف عمليات الحفر في هذه المناطق وإدانة الاتحاد الأوروبي لها أكثر من مرة بل وتهديده باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة إذا واصلت توسيع هذه الأنشطة.

وكان مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الأول الاثنين، أثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، أن "الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة".

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى "احترام تعهدات بموجب مؤتمر برلين حول ليبيا".

وكشف المسؤول الأوروبي، أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين "مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا"، مشدداً أن "على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل" بين الطرفين.

واعتبر بوريل أن "الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول"، مضيفاً: "ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا".

وأكد مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه يتوجب على تركيا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي "لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في البحر المتوسط"، قائلاً: "لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.. هناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط".