لأول مرة في مصر.. مزايا وحدود الدفع بالأسورة الإلكترونية من QNB الأهلي

يتيح بنك QNB الأهلي وفيزا لأول مرة في مصر أحدث وأسرع وسيله دفع عن طريق إسورة الدفع الإلكتروني، والتي تُمكنك من توفير وقتك، وإتمام عملية الشراء بكل سهولة وأمان دون لمس النقود أو ماكينات البيع.

وأسورة الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا تستخدم في عمليات الشراء محليًا ودوليًا من خلال نقاط البيع POS عند التجار، والتي تحمل علامة الدفع الإلكتروني اللا تلامسي.

خصائص خدمة الإسورة الإلكترونية

- متاحة لجميع عملاء QNB الأهلي.

- متاحة للإصدار بالجنيه المصري فقط، ومتاحة باللون الأسود فقط.

- أسورة الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا تتميز بخصائص البطاقة المدفوعة مقدما

- بالنسبة للمعاملات التي تقل عن 600 جنيه، لن يُطلب منك إدخال الرقم السري للأسورة.

- يمكنك تغذية الأسورة من خلال خدمة الهاتف المحمول، أو الخدمة المصرفية عبر الإنترنت أو من فروع QNB الأهلي.

- يتم إصدار الأسورة دون إضافة اسم العميل على الاسورة ويتم استلامها من خلال الفروع.

- مدة صلاحية الأسورة 5 سنوات، ولا تجدد بشكل تلقائي.

حدود استخدام الأسورة الإلكترونية

- حد الاستخدام اليومي: 10 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لعملية الشراء: 10 آلاف جنيه.

- عدد المحاولات اليومي: 10 محاولات.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري محليًا: 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري دوليًا: 40 ألف جنيه

- الحد الأقصى للرصيد المسموح لأسورة الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا: 40 ألف جنيه.

رسوم إصدار أسورة الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا 300 جنيه، علمًا بأنّه البنك يقدم عرضًا خلال الفترة الحالية على مصاريف الإصدار لمدة 6 أشهر لتكون بـ200 جنيه بدلًا من 300 جنيه، والرسوم السنوية 75 جنيهًا.