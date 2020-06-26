بدء تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني لمحاور عبور قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، عن بدء تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني لمحاور العبور التابعة لها من الأنفاق والكباري العائمة والمعديات بمدن القناة الثلاثة وذلك بالتعاون مع أحد البنوك.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التحول الرقمي بالهيئة، وسعيا نحو تفعيل تطبيقات الدفع الإلكتروني التي تتماشى مع سياسة الشمول المالي بالدولة والتيسير على المواطنين.

وكشف البيان أيضا عن تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وذلك اعتبارا من غد السبت، وحتى إشعار آخر.

وشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث طبقا لجداول تشغيل تلائم احتياجات عبور المركبات والنقل، حيث تعمل أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

فيما تعمل أنفاق 3 يونيو ببورسعيد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، فيما يستمر العمل بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس على مدار الـ24 ساعة لنقل المواد المستثناة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.