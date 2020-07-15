برلماني أوروبي يدعو لمعاقبة تركيا على "خروقات ليبيا"

قال عضو البرلمان الأوروبي، كوستاس مافريدس، اليوم، إن تركيا تلعب دورًا شديد الخطورة في ليبيا، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

وأكد رئيس اللجنة السياسية للمتوسط، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ضرورة فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا، وتقديمها دعمًا للتنظيمات الإرهابية.

وأشار البرلماني الأوروبي، إلى أن التدخلات التي تقوم بها تركيا في كل من سوريا وليبيا تشكل تهديدًا محدقًا بالأمن الدولي، وهو ما يستوجب تحركًا من أوروبا.

وأمس الثلاثاء، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا حشدت حوالي 10 آلاف مقاتل من المرتزقة في محيط سرت، مشيرًا إلى أن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة.

وقال المحجوب لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش الوطني الليبي يرصد كل تحركات الميليشيات، مشيرًا إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت.

وأوضح المحجوب، أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية، مضيفًا "نحن جاهزون لكل الاحتمالات وسنصد أي هجوم تركي".

وأشار المحجوب، إلى أن "حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية".

وأمس الثلاثاء، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي جوليه، إن التدخل التركي في ليبيا غير شرعي، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار حيال السياسيات التركية، فيما نبهت إلى أن استراتيجية أنقرة تثير قلقًا لدول البحر المتوسط.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية، قالت المشرعة الفرنسية، إن التدخل التركي في ليبيا أدى إلى تعقيد الوضع، مضيفة أن أنقرة تستغل ما يسمى بـ"قوى الإسلام السياسي" لأجل تحقيق مكاسب سياسية، في إشارة إلى استعانة تركيا بالمتشددين في عدد من بؤر التوتر.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، فرانكو فراتيني، أمس الثلاثاء، إن تركيا تستغل عدم وجود قادة حقيقيين في أوروبا، حتى تواصل تدخلها في ليبيا، من خلال دعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس.