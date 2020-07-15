تعافي 120 من فيروس كورونا بنزل شباب شرم الشيخ

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، تعافي عشر حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، وخروجهم صباح اليوم من نزل الشباب بشرم الشيخ، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 120 حالة.

وذكر "رخا" أن قسم العزل بنزل الشباب بشرم الشيخ استقبل 140 مصابًا بالفيروس منذ تخصيصة كحجر صحي لمصابي كورونا، مضيفًا أن 20 مصابًا مازال يخضعون للعلاج اللازم، وحالتهم العامة في تحسن مستمر.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية متابعة العزل والحجر الصحي بكافة مدن المحافظة من خلال الزيارات الميدانية، لتفقد سير العمل وانتظامة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة كافة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الفيروس.