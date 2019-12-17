مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركين في لقائه مع الصحفيين العرب، وممثلي الصحف الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم، حيث طلب إعطاء الكلمة للإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، على شاشة "صدى البلد".

وقال السيسي: "مش ممكن.. دي قيم.. إن فيه سيدة تطلب طلب ونرفضه مش ممكن"، فيما ضجت القاعة بالتصفيق"، وطرحت عزة مصطفى سؤالا: "إلى أي مدى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية".

ورد الرئيس: "لأخر مدى، صحيح، إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وده خط لم يتغير من يوم ما توليت المسؤولية، إننا نعطي للمرأة الفرصة الحقيقية أنها تشارك الرجل في مصر وهي أهل لذلك"، ممازحًا :"أرجو الرجالة متزعلش".

وواصل: "المرأة في مصر كان لها دور دائما عظيم، مش بس في عصرنا الحديث، افتكروا كده التاريخ كان المرأة لها دور منذ 80 سنة، وفي 2012 و2013 كان لها دور عظيم، تحركت دون استدعاء للحفاظ على هوية مصر ومستقبل أولادها وأحفادها"، ممازحًا: "إلا اذا بقى كان رئيس مجلس الوزراء له وجهة نظر تانية".