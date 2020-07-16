على مساحة 60 ألف متر .. محافظ دمياط تفتتح نادي ضباط القوات المسلحة

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أركان حرب حسام الدين نحيدة، مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة، مساء أمس الأربعاء، نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة رأس البر، بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكرى للمحافظة.

وخلال مراسم الافتتاح الذى تخلله عدد من الفقرات الفنية والغنائية استمعت محافظ دمياط واللواء حسام نحيدة إلى شرح تفصيلى عن مراحل تطوير النادى الذى يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، بعدد 10 عمارات وإجمالى 320 غرفة مزدوجة ومطعم وكافيتريا وقاعة حفلات، فضلا عن وقوعه بمواجهة شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول 250 مترا، كما قاما بتفقد مستوى التجهيزات بالعمارات.

وأوضحت المحافظ أن القوات المسلحة قد حققت طفرة نوعية فى كافة المجالات والتى جاء منها إنشاء منشآت رياضية واجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية على أعلى المستويات.

كما أشادت بجهود القوات المسلحة وماحققوه من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية لدفع عجلة التنمية على أرض مصر، موجهة التحية إلى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة البواسل مؤكدةً أنهم عيون مصر الساهرة وحماة الوطن.