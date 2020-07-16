عبدالرحمن أبو زهرة نافيًا شائعة اعتزاله: "مقدرش أعيش من غير دراما"

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن هناك فهم خاطيء لتصريحاته الأخيرة، موضحًا أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته للقول إنه يفكر في اعتزال العمل الفني.

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "فهموا كلامي خطأ، أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوي وربنا يصبرنى عليها.. ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر في الاعتزال".

وتابع، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها، وتابع: "أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل.. كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها أزاي".