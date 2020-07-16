الجامعات تواصل امتحانات سنوات التخرج للأسبوع الثاني من انطلاقها

تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية سنوات التخرج، للأسبوع الثاني منذ انطلاقها، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعات، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد ولم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات، لافتاً إلى أنها تنتظم بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والآثار، والأسنان، والهندسة، والتجارة، والطب البيطري، والاقتصاد، والتمريض، والعلاج الطبيعي.

"الخشت": نسعى لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء الامتحانات

وأكد "الخشت"، أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة و الحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.ومن جانبه، تفقد الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أمس، الامتحانات وأعمال التطوير التي تشهدها كلية الزراعة، يرافقه الدكتور أحمد جلال عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وشملت جولة الدكتور محمود المتيني لجان الامتحانات، مشيدا بدقة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد المتيني أعمال التطوير لمدخل الكلية والنافورة وبرجولات الطلاب الجديدة وشبكة الغاز وشبكة المياه والصرف الصحي والحريق والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 7 ملايين جنيه، وتعد إحدى الإنجازات في تاريخ الكلية، حيث أن الشبكات الموجودة قائمة منذ عام 1963.

كما شملت جولة رئيس الجامعة، مشتل الكلية بعد التطوير، مشيدا بجهود إدارة االكلية التي تأتي في إطار ريادة زراعة عين شمس، والتي تعد بيت خبرة وطنية متميزة، كما وجة بضرورة استمرار تطوير البنية الأساسية من رصف وخلافه بتكلفة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه.

تابع الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، امتحانات الفرق النهائية بكلية الهندسة خارج الحرم الجامعي، والتي يخوضها 398 طالب وطالبة بأقسام الكلية التسع، موزعين على 12 لجنة امتحانية، وذلك للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وأقرها المجلس الأعلى للجامعات؛ حفاظاً علي سلامة الطلاب، والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، لمواجهة العدوى بفيروس كورونا.

حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور يحيى حسن؛ وكيلي كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا؛ والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة، سير الامتحانات بأقسام الهندسة الكيميائية، وقسم هندسة القوي والطاقة، وقسم السيارات والجرارات، وقسم الهندسة المعمارية، والتي يخوض اليوم امتحاناتها 171 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة التأكيد على توفير التهوية الجيدة باللجان، وتطبيقاً للاجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الطلاب الكمامات والقفازات، فضلا عن الكشف الطبي الحراري، مع تخصيص أماكن لدخول الطلاب وأخري لخروجهم، والحفاظ على المسافات بين الطلاب داخل اللجان، وتواجد جميع الاطقم الطبية بكامل طاقتها بالكلية.

وفي سياق آخر، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم للعام الجامعي 2019-2020 تحت عنوان: "كلية التربية الرياضية وآفاق التنمية والتطوير"، الذي عُقد أون لاين عبر الفديو كونفرانس، برئاسة الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.