الطقس اليوم الخميس 16-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة مصحوب بشبورة مائية صباحًا رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا لطيف ليلا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة لطيفه ليلًا، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وقال خبراء الطقس إن الرياح تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر الوصف الفني لخرائط الطقس يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الخميس، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن إنخفاض طفيف على الحرارة؛ لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، نهارا، والأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية خفيفة السرعة، ليلا.