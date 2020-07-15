طقس الخميس: مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة مصحوب بشبورة مائية صباحًا رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا لطيف ليلا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة لطيفه ليلًا، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وقال خبراء الطقس إن الرياح تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر الوصف الفني لخرائط الطقس يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 30 21

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 29 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 30 23

رفح 30 22

راس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 35 28

كاترين 32 18

الطور 35 23

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 40 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 36 24

اسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الاقصر 42 26

أسوان 42 27