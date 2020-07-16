حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أن لديه الكثير من الاصدقاء ويحب الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يمنحك الفلك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرًا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.