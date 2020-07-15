حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالحماس ويدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.