حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحاول مولود برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائما، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل علاقات العمل يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع داعم، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.