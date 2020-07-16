صور .. مايا دياب تختار 3 إطلالات في ثالث حفلاتها الـ "أون لاين"

أحيت المطربة مايا دياب عبر قناتها الخاصة باليوتيوب، ثالث حفلاتها الـ "أون لاين، والذي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور.

"الطبيعة" كانت عنوان حفل "مايا" والذي ظهرت من خلاله بـ 3 إطلالات مختلفة، حيث ارتدت قبعة مليئة بالزهور، وكان مكان الحفل عبارة عن حديقة مليئة بالزهور والأشجار وقدمت خلاله عددا من أشهر أغانيها.

ونشرت مايا قبل الحفل بأيام كواليس التحضيرات، التي شهدت تواجد مصمم الأزياء نيكولا جبران، ومصمم الديكور شربل زغيب، والمنتجة كريستال يونس، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالتعاون مع مايا .

كما تحدثت مايا عن تفاصيل الحفل قائلة: «هالمرة اخترت الطبيعة مكاناً لأطل على الجمهور منه، أتواجد هنا منذ أيام وأعيش تجربة لا أريد أن تنتهي، هناك سحر غريب في هذا المكان، كأن روحاً غريبة موجودة هنا»، ولم تكشف مايا عن المكان الذي ستطلّ من خلاله على الجمهور.

وقد سبق واستخدمت مايا عددا من الأساليب لجذب الانتباه في حفلاتها السابقة فظهرت في حفلها الأول والذي أقامته في منزلها بالبيجاما.

أما حفلها الثاني فقد حرصت على تصوير البث المباشر بكاميرات 360 درجة بخاصية الثري دي لجذب الجمهور.

وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنيتها الجديدة "أنا" بطريقة الفيديو كليب وتم تنفيذها بطريقة الرسوم المتحركة "الكارتون"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا بتصدر تريند تطبيق "تيك توك".