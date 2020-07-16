الرئيس الأمريكي: أسواق بلادنا جيدة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن أسواق بلاده "جيدة للغاية" وذلك رغم استمرار التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا منه في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى مدينة "أتلانتا" الأمريكية، أن "البلد في حالة جيدة الوظائف تنمو بسرعة"، مضيفا: "نريد أن تفتح المدارس (بشكل كامل بحلول الخريف)".

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن الأمل في أن تفتح المدارس "تماما في الوقت الملائم في معظم الأماكن".

وبالتزامن مع ذلك كشف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن وجود "أخبار جيدة" حول لقاح مضاد للفيروس لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وشدد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوشي على أن كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس أصبحت الولايات التي يجب تركيز الانتباه عليها بعد أن سجلت أعلى معدلات من الإصابات بالفيروس.

ويأتي ذلك بعد أن قامت 27 ولاية أمريكية على الأقل بإيقاف أو إلغاء خطط إعادة فتح اقتصاداتها نتيجة الارتفاعات الجديدة في أعداد الإصابات بالفيروس بها.

أما نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس فقال إن المؤتمر الوطني المقبل للحزب الجمهوري المقرر عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا "قيد التقدم".

وأضاف بنس، خلال اتصال مع مجموعة من الصحفيين، أن المنظمين للمؤتمر "سيضعون صحة جميع المشاركين أولا"، مشيرا إلى أن الفعالية قد تعقد في مكان خارجي لتقليل احتمال تسجيل إصابات بين الحضور.