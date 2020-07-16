سعفان يكشف موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صرف الدفعة الثالثة من منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة، ستكون بعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، موضحا أنه تم صرف الدفعة الأولى من المنحة لـ1,6 مليون مواطن بتكلفة 800 مليون جنيه، ثم تم صرف الدفعة الثانية بنفس الأعداد والتكلفة.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك اجتماع للجنة الوزارية من أجل تحديد موعد صرف الدفعة الثالثة، مضيفا "لكن بإذن الله هيكون بعد مرتبات شهر 7 سيتم صرف الدفعة الثالثة".

وعن عودة بعض القطاعات المتوقفة بسبب جائحة كورونا، أكد وزير القوى العاملة، إنه مع تراجع أعداد المصابين سيكون هناك عودة تدريجية للعمل، وتابع: "مع تحسن الأرقام هيكون فيه عودة.. وبنطمن كل الناس أن خلال فترة وجيزة إن شاء الله هتعود كل الأعمال إلى وضعها الطبيعى".