أستاذ مناعة بواشنطن: عقار جديد ضد كورونا في التجارب السريرية الثانية

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية والمناعة بواشنطن، أن لقاح شركة "موديرنا"، انتهى من المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وقال "الفقي"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن التجارب السريرية 3 مراحل، وأنه تم الاتفاق على جرعة 100 مل جرام في جرعتين بينهم فاصل 4 أسابيع.

وأوضح "الفقي" أنه من واقع التحليل المناعي للمتلقين تبين أنها أكثر الجرعات آمنًا، وأنه في المرحلة الثانية يتم قياس الكفاءة، مؤكدًا أن هذا اللقاح، هو أحد فرسان الرهان ضمن 4 تجارب حول العالم حاليًا.

ولفت "الفقي" إلى أن اللقاح الجديد يعطي جزءا من التركيب الجيني للفيروس لجسم الإنسان لإثارة الجهاز المناعي لدى المتلقي، لافتًا أن تنقية الإنتاج في طريقة إنتاج هذا المصل ستكون أسهل.