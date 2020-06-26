أستاذ مناعة بأمريكا: العالم في سباق لتطوير مصل ضد كورونا

أكد الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ أمراض المناعة بمستشفى روبورت جونسون في ولاية نيوجرسي الأمريكية، أن العالم يعيش في سباق لتطوير مصل لفيروس كورونا وفي مقدمتهم جامعة اكسفورد والتي وصلت للمرحلة الثالثة في التجارب.

وأشار إلى أن مصل فيروس كورونا حقق رقما قياسيا لأي مصل في التاريخ، مؤكدًا أن هناك فيروسات كثيرة وليس لها مصل لعلاجها، مؤكدًا أن ما يحدث مع فيروس كورونا "كوفيد 19" يشبه المعجزة.

وتحدث خضر عن استخدام دواء ريمديسيفير مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه عند وصول مستوى الأكسجين في دم المريض لأقل من 49%.

وأشار إلى أنه كان يتم استخدام أدوية هيدروكسي كلوروكين بسبب عدم وجود أدوية مناسبة وأنه كان يتم استخدامه على أساس خبرات الأطباء، مؤكدًا أنه يتم استخدام بعض الأدوية التي تهدئ عمل جهاز المناعة نظرًا لتأثير جهاز المناعة القوي والذي يفرز مواد كيميائية تسبب مشاكل في الرئة.