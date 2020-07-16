استقرار الدولار.. وأقل سعر بيع بـ15.99 جنيه

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا سعريا لليوم الثالث على التوالي دون تغيير عقب تراجعات متلاحقة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

كما سجّل عدد كبير من البنوك أعلى سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء، بفارق قرش، وهي بنوك: مصر، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، وhsbc.

فيما سجّل بنك أبوظبي الوطني الأول، أقل سعر لبيع الدولار بـ15.99 جنيه، مقابل 15.89 جنيه.